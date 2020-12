Il Cagliari all'Italian Football Business Conference

07 dic 2020

Si è svolta con una due giorni di web event l'"Italian Football Business Conference", inizialmente programmata a marzo 2020 nella cornice di Wembley e poi rinviata a causa della pandemia di Covid-19. Focus sulle evoluzioni del mondo del calcio: UCFB, college londinese specializzato sullo sport, si avvale anche della solida collaborazione con LegisLab, con l'avvocato Paolo Marsilio tra i relatori.

Nell'ampio panorama di panel sul business e lo sviluppo, spazio centrale per il Cagliari Calcio, col Direttore dello Sviluppo strategico, Stefano Melis, che ha presentato quello dal titolo "Da riva a riva: crafting a brand new International vision of a 100 years old Italian Club”.

"Il nostro Centenario è stato qualcosa di unico e magico, anche in un anno particolare come quello che stiamo vivendo e va concludendosi. In tale contesto lo abbiamo considerato un fondamentale crocevia per guardare soprattutto al futuro, non solo al passato", spiega Melis. "Il focus è proiettato in avanti, basandoci sulla storia del Cagliari e sulla nostra filosofia, fissando gli obiettivi in nome di valori cardine da perseguire e rinforzare con i progetti già in cantiere".