Marin: "Un punto meritato"

06 dic 2020

Un gol con inserimento pregevole a coronare una prestazione di spessore tecnico e agonistico a livello personale e di gruppo. Razvan Marin si gode la prima rete italiana in quel di Verona e commenta così: "La dedica è per me stesso e per la mia famiglia, oltre che per tutta la squadra. Fare gol, come già poche settimane fa in Nazionale, è bellissimo e mi godo questa gioia".

LA STRADA GIUSTA

"Ci avevo già provato nel primo tempo e ce l'ho fatta nel secondo grazie ad una bella palla fornitami da Pavoletti. Sono molto contento per la mia prima soddisfazione personale, ma soprattutto perché la squadra ha fatto una grande partita, in particolare nel secondo tempo, meritando un punto importante contro una buona formazione. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa e puntare a migliorare ancora".

I COMPITI IN MEDIANA

"Giocare come faccio ora in una mediana a due penso mi si addica di più per quelle che sono le mie caratteristiche. Posso giocare, come ho già fatto, anche da regista puro con due centrocampisti accanto. Sono decisioni del mister, a me il compito di farmi trovare pronto e dare il massimo per questi colori. Sento la fiducia di Di Francesco, anche oggi mi ha spronato molto e ricordato che avrei potuto segnare un altro gol, ha ragione perché in quella circostanza avrei dovuto tirare anziché pensare all'assist".