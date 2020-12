Condividi

05 dic 2020

+ -

Hellas Verona-Cagliari, numeri e curiosità

Appuntamento delle 12.30 domenicali per i rossoblù, ospiti dell'Hellas Verona al "Marco Antonio Bentegodi" per la giornata numero dieci della Serie A 2020-21. I PRECEDENTI

Sarà la sfida numero 31 in Serie A, il Cagliari ha vinto 10 volte e pareggiato 8, con 12 affermazioni gialloblù. Gli Scaligeri hanno vinto 4 delle ultime 6 sfide (un pareggio), tanti successi quanti nelle precedenti 10 occasioni (2 pareggi e 4 sconfitte). Nelle ultime tre sfide il Verona non ha perso (2 vinte e un pareggio), solo tra il 1972 e il 1982 è arrivato ad almeno quattro partite di fila senza sconfitte (furono addirittura sette in quel decennio). A Verona il Cagliari ha vinto solo una volta in Serie A, con 5 pareggi e 9 successi veronesi. I padroni di casa hanno colto l'intera posta in palio in tutte le ultime 5 gare interne di Serie A giocate contro il Cagliari, non sono mai arrivati a 6 con nessuno avversario. 



LUNCH MATCH

Il Verona ha vinto solo una delle ultime 10 gare giocate di domenica alle 12.30. Il Cagliari ha segnato in tutte le ultime 6 (totale di 15 gol, 2.5 a partita) dopo aver realizzato una sola rete nelle precedenti sei, disputate tra ottobre 2017 e marzo 2019. SFIDA VERDE

Nessuna squadra ha schierato dal primo minuto più calciatori nati dopo l'1 gennaio 2000 rispetto a Cagliari e Verona, entrambe a quota tre. Le due compagini sono inoltre due delle quattro con l'età media più bassa: guida il Milan con 25 anni e 41 giorni, davanti al Cagliari (25 anni e 222 giorni), allo Spezia (26 anni e 54 giorni) e al Verona (26 anni e 59). CAGLIARI DA RIMONTA

Con 7 punti ottenuti da situazione di svantaggio, il Cagliari è davanti a tutti in questa speciale classifica. Il Verona è a quota zero. Inoltre, i sardi sono una delle due squadre (l'altra è la Juventus) che non hanno ancora subito gol di testa, mentre il Verona è una delle cinque che non hanno ancora segnato da fuori area. D'altro canto, il Cagliari è la squadra che ha concesso più reti dalla distanza (sei).



JOAO PEDRO CALDISSIMO

Il brasiliano è il miglior marcatore verdeoro nei cinque maggiori campionati europei in corso (con 6 gol come Matheus Cunha dell'Hertha Berlino), ha partecipato alla metà dei gol del Cagliari in questa Serie A: solo Ibrahimovic (52%), Soriano (57%) e Ronaldo (60%, escludendo il 3-0 al Napoli) hanno una percentuale migliore. PAVOLETTI NON VUOLE FERMARSI

L'attaccante livornese ha segnato in cinque delle ultime sei partite disputate da titolare in Serie A, una settimana fa lo splendido gol di tacco allo Spezia su assist di Gabriele Zappa, il più giovane difensore dei cinque maggiori campionati europei 2020-21 ad avere servito almeno tre assist. SFIDA TRA PORTIERI

Il veronese Marco Silvestri è il portiere con la percentuale di parate più alta (84%). Da quando Opta raccoglie questi dati (2004-05) tra gli estremi difensori con almeno 15 presenze in Serie A il migliore è Francesco Antonioli (Sampdoria, 2004-05). Negli ultimi due anni Silvestri vanta il 75% di parate, Alessio Cragno il 73%.



GLI ALLENATORI

Due successi per parte nei confronti tra Ivan Juric ed Eusebio Di Francesco, che non hanno mai pareggiato. Il croato ha vinto tre volte contro il Cagliari, pareggiando e perdendo in un'occasione. Di Francesco ha battuto quattro volte il Verona, con un pareggio e tre sconfitte. VERONA LANCIATISSIMO

Sono 15 i punti raccolti in 9 partite dal Verona, che nell'era dei 3 punti aveva fatto meglio solo nel 2013-14 (furono 16, poi 19 alla decima giornata). I veneti non perdono due gare interne di fila dal maggio 2018 e non vincono due partite di fila sul campo (escluso il 3-0 a tavolino alla Roma della prima giornata) dallo scorso gennaio. La squadra di Juric vanta inoltre la miglior difesa del campionato con soli 7 gol subiti (al pari della Juventus), bottino che a questo punto del torneo è secondo soltanto a quella della stagione scudettata. Era dal 1999-00 che il Verona non collezionava almeno quattro "clean sheet" nelle prime nove gare di Serie A. 

Tutto su Hellas Verona-Cagliari

Clicca qui per scaricare la cartella stampa completa, a cura di Opta