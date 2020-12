-2 all'Hellas Verona

04 dic 2020

Il Cagliari si è allenato questa mattina ad Assemiello, in vista della gara di domenica al Bentegodi di Verona contro l'Hellas.

Seduta di lavoro aperta dall'attivazione tecnica a torelli. Quindi, la squadra si è concentrata su un focus tattico in funzione della gara. Chiusura di allenamento riservata ad una sessione di calci piazzati.

Ha svolto tutto il lavoro con la squadra Lykogiannis, parzialmente in gruppo Ceppitelli. Personalizzato per Luvumbo, terapie per Klavan.

I rossoblù sosterranno un nuovo allenamento domani mattina. Nel pomeriggio è prevista la partenza alla volta di Verona.