Lavoro per reparti

03 dic 2020

Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini, dove i rossoblù continuano la preparazione alla gara di domenica.

La seduta di oggi è iniziata con degli esercizi di attivazione tecnica, quindi la squadra ha lavorato a reparti: per i difensori focus sulla linea; combinazioni per andare al tiro in porta per centrocampisti e attaccanti. Dopo una serie di partitella a tema, partitella finale a campo ridotto.

Hanno svolto gran parte dell’allenamento con la squadra Luca Ceppitelli e Babis Lykogiannis; lavoro personalizzato per Zito Luvumbo. A riposo Ragnar Klavan per un affaticamento al retto femorale della coscia sinistra.

Domani mattina squadra di nuovo in campo ad Asseminello.