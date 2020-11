Di Francesco: “Più attenzione e cinismo”

29 nov 2020

Una vittoria sfumata in pieno recupero, quando il più sembrava fatto, per un rigore trasformato da Nzola. Rammarico per il mister rossoblù Eusebio Di Francesco: “Avremmo meritato la vittoria perché abbiamo giocato un secondo tempo strepitoso. Non siamo stati cinici, in alcune occasioni c'è stato un pizzico di sfortuna. Nel finale alcune situazioni avremmo potuto gestirle meglio, con più accortezza, ma ci può anche stare dopo 94'. Il calcio è anche questo: bisogna rimanere attenti e concentrati sino all'ultimo”.

CAGLIARI TRASFORMATO NELLA RIPRESA

“Nel primo tempo lo Spezia è stato più bravo di noi, sia nell'approccio alla partita sia nel possesso palla. Eravamo statici, poco aggressivi. Nonostante questo, abbiamo avuto a disposizione un paio di occasioni per segnare. Nella ripresa abbiamo avuto tutto un altro piglio, si è vista una squadra spigliata, determinata, con maggior qualità nelle giocate. Come se si fossero scaldati nel primo tempo, i quattro attaccanti hanno trovato le misure, si sono sacrificati e sono stati bravi a rendere la vita difficile a difensori e centrocampisti dello Spezia in fase di impostazione, hanno dato alla squadra più equilibrio. Peccato per un paio di occasioni che avremmo potuto sfruttare per chiudere la partita. Forse non averle trasformate ha un po’ influito, ha fatto capolino il timore di non riuscire a portarla a casa. Ripartiamo da qui, da questo secondo tempo che è stato ottimo anche dal punto di vista tattico, al di là del risultato finale”.

CON UN PAVOLETTI IN PIÙ

“Di solito ai nostri gol non esulto troppo, ma stavolta per quello di Leo ho fatto un'eccezione, ero davvero felice per lui. Se lo meritava, per il suo percorso e la sfortuna che l'ha perseguitato negli ultimi tempi. Ha sofferto, ha avuto l'occasione giusta per giocare dall'inizio e l'ha colta al volo. Il gol è una medicina per un attaccante, adesso potremo contare su un giocatore rinfrancato”.

DEDICA RINVIATA

“Avremmo voluto dedicare una vittoria a Bitti e a tutta la Sardegna che attraversano un momento di particolare sofferenza. Ci tenevamo, vogliamo rifarci presto per dedicare alla nostra gente il prossimo successo”.