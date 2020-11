Condividi

29 nov 2020

Cagliari-Spezia, numeri e curiosità

Appuntamento per oggi alle 18 alla Sardegna Arena: sul prato verde i rossoblù se la vedranno con lo Spezia di Vincenzo Italiano, reduce da 4 punti consecutivi. I PRECEDENTI

Sarà la prima sfida in Serie A tra i sardi e i liguri. Il Cagliari ha un bilancio di 3 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio contro formazioni liguri in Serie A, vincendo tutte le ultime 4 gare casalinghe. L'unica e ultima volta in cui i rossoblù sono arrivati a cinque successi in fila è stato tra il 1974 e il 1982. Il ruolino del Cagliari contro le squadre neopromosse in Serie A è di quattro pareggi nelle ultime sei sfide, con una sconfitta e la vittoria di questa stagione contro il Crotone. Solo una, invece, la sconfitta nelle ultime 12 gare casalinghe contro squadre neopromosse, con 8 vittorie e tre pareggi. 



OCCHIO ALLA DIFESA

La media gol subiti nelle ultime sette partite è di 2.3 a incontro (16 totali), con sei partite su sette nelle quali il Cagliari ha incassato almeno due reti. Solo contro la Sampdoria il Cagliari è riuscito a mantenere la porta inviolata, da ottobre 2018 non riesce a infilare due partite consecutive casalinghe senza gol al passivo. Il Cagliari è, insieme alla Juventus, la squadra della Serie A che non ha subito gol di testa. Nessuna squadra ha subito più reti di Cagliari e Spezia (3) su sviluppo da corner. Il Cagliari è inoltre la squadra che ha subito più gol da fuori area (6), più di tutti quelli incassati nell'intera scorsa stagione (5), mentre lo Spezia ha segnato tutte le reti (11) da dentro l'area di rigore. LA "X" NON SI VEDE

L'unico e ultimo pareggio del Cagliari da settembre è arrivato alla prima giornata contro il Sassuolo. Da allora tre vittorie e quattro sconfitte. SPEZIA IN SALUTE

Sono 9 i punti dei bianconeri nelle prime otto giornate di Serie A, l'ultima squadra all'esordio in Serie A ad avere fatto meglio dopo nove gare è il Siena (10) nella stagione 2003-04. Era dalla stagione 2001-02 che qualcuno all'esordio nel massimo campionato non otteneva più di 7 punti nelle prime quattro trasferte stagionali, ci riuscì il Chievo (8). COPPIA-GOL SPEZZATA

Il Covid-19 ha tolto dal campo Giovanni Simeone, che forma con Joao Pedro una coppia da 24 reti (su 33, il 73%) nel 2020. Nessuno ha fatto meglio nell'anno solare. L'argentino spera di tornare quanto prima per proseguire sulla scia dell'ottimo inizio di stagione (5 gol nelle prime 8 presenze, il record era di 2) e realizzare il cinquantesimo gol in Serie A.



JOAO DA RECORD

Dopo 8 presenze, Joao Pedro non aveva mai toccato quota 5 gol e 2 assist, fermandosi a 3 reti e 1 passaggio vincente. Significativo il bilancio del brasiliano nelle ultime quattro sfide contro squadre neopromosse in Serie A: 4 reti all'attivo, tante quante nelle precedenti 14. SI SCALDA PAVO

Il livornese non ha mai segnato nelle ultime tre gare casalinghe contro neopromosse e non è mai rimasto a secco per quattro sfide interne di fila in Serie A. CARRARMATO ROG

Il croato è il centrocampista che sinora ha effettuato più contrasti, ben 28.



BENTORNATI ALL'ARENA

Nello Spezia quattro ex: Farias, Rafael, Deiola e Mattiello. GLI ALLENATORI

Eusebio Di Francesco ha un bilancio di 12 vittorie nelle ultime 13 contro squadre neopromosse. Primo incrocio per Vincenzo Italiano sia contro il collega che contro il Cagliari.

