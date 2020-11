Al Cagliari il Collare d’oro al Merito Sportivo

28 nov 2020

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha deciso di conferire al Cagliari Calcio il Collare d’oro al Merito Sportivo 2020. A comunicarlo ufficialmente al Club il presidente del CONI, Giovanni Malagò, con una lettera indirizzata al presidente rossoblù, Tommaso Giulini, e al presidente onorario Luigi Riva, già insignito nel 2017 del prestigioso riconoscimento.

“Il Collare d’oro rappresenta la massima onorificenza sportiva istituita dal CONI per riconoscere i più alti successi sportivi conseguiti dai nostri atleti ed anche i meriti sportivi di Società centenarie o di quei dirigenti sportivi che hanno dedicato una parte importante della loro vita al servizio dello sport”, si legge nella lettera. Il CONI ha così voluto premiare il Cagliari per “l’attività svolta e le benemerenze acquisite in un secolo di vita”. “Vi esprimo i più vivi complimenti del CONI e i miei per il meritato riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione alla sviluppo dello Sport espressi dal Cagliari Calcio”, ha concluso il presidente Malagò.

“Desidero esprimere i più sinceri e sentiti ringraziamenti a nome mio, del presidente onorario Luigi Riva e di tutta la società Cagliari Calcio per il riconoscimento che il CONI ha ritenuto di accordarci”, la risposta del presidente Tommaso Giulini. “È per noi motivo di grande onore e orgoglio ricevere il prestigioso Collare d’Oro al Merito Sportivo proprio nell’anno in cui celebriamo, insieme a tutto il popolò rossoblù, i primi cento anni di storia del nostro Club, la squadra che rappresenta un’intera regione”.