Faragò presenta "Un viaggio lungo 100 anni"

27 nov 2020

+ -

È stato presentato oggi, nel web event ospitato dall'associazione culturale "Il Club di Jane Austin", il fumetto "Un viaggio lungo 100 anni", edizione speciale del progetto editoriale sulla storia rossoblù, ideato e realizzato dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini nell'ambito delle celebrazioni del Centenario del Club.

Un prodotto esclusivo nato dalla matita di Bepi Vigna che verrà omaggiato a tutte le scuole della Sardegna coinvolte nei progetti curati in questi anni dalla Fondazione e a tutti i bambini delle società affiliate alla Cagliari Football Academy.

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il difensore rossoblù Paolo Faragò, oltre all'autore, alla presidente della Fondazione Ilaria Nardi e ai campioni protagonisti dello Scudetto rossoblù Giuseppe Tomasini, Ricciotti Greatti e Adriano Reginato.

"Questo fumetto è un tocco in più che impreziosisce il mondo rossoblù e la storia non solo di questa squadra ma della sua gente e i suoi tifosi", ha detto Faragò. "Sin dal mio arrivo in Sardegna ho percepito l'amore del popolo per il Cagliari e i valori saldissimi incarnati dai nostri colori. Amo questo posto, mi piace scoprirlo in ogni esperienza che faccio e ho subito appreso come il Cagliari sia la Nazionale della Sardegna come mi disse il Direttore Generale Mario Passetti il giorno del mio primo volo verso l'Isola. Per tutto questo in campo vanno sempre messi impegno, serietà, professionalità e amore per quello che facciamo".