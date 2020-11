Defaticante, tecnica e partitelle

26 nov 2020

Allenamento pomeridiano per il Cagliari: dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia contro l’Hellas Verona, la squadra si è ritrovata ad Asseminello per preparare la gara di domenica contro lo Spezia (Sardegna Arena, ore 18).

I rossoblù hanno lavorato divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impegnati ieri hanno svolto un allenamento defaticante; per gli altri la seduta è iniziata con degli esercizi di attivazione tecnica, a seguire lavoro specifico sulla fase difensiva e conclusioni in porta. A chiudere serie di partitelle su campo ridotto.

Ha lavorato regolarmente con la squadra Ragnar Klavan; lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli, Babis Lykogiannis e Zito Luvumbo.

Il Cagliari si allenerà di nuovo domani pomeriggio.