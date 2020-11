Cerri rinnova con il Cagliari

26 nov 2020

Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale del calciatore Alberto Cerri che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2024 con opzione per la stagione 2024-25.

L’attaccante ha totalizzato con la maglia del Cagliari 58 presenze e 7 reti. Al primo anno in Sardegna ha dato il suo contributo alla conquista del campionato di B: suo il gol del 3-0 contro il Bari, nel match che diede la certezza della pronta risalita nella massima serie. Dopo aver giocato in prestito tra le fila di Spal, Pescara e Perugia (con gli umbri 19 gol in 37 partite nella stagione 2017-18), è ritornato al Cagliari lo scorso anno, assoluto protagonista contro la Sampdoria: il suo gol di testa a tempo scaduto fece letteralmente esplodere di gioia la Sardegna Arena, completando una clamorosa rimonta dall’1-3 al 4-3.

Chiusa la stagione in prestito alla Spal, è rientrato di nuovo alla base e alla sua prima da titolare si è fatto trovare pronto, decisivo ieri sera per il passaggio del turno in Coppa Italia: taglio sul primo palo a sfruttare l’assist di Sotti e palla all’angolino basso, da attaccante di razza.

Attaccamento alla maglia, dedizione, grande senso di appartenenza: il rapporto tra il Club e Cerri si rafforza.

Complimenti, Alberto!