Buon compleanno, Leo!

26 nov 2020

Usa la testa, ma non solo. Leonardo Pavoletti ha segnato 29 gol per il Cagliari, reti che hanno fruttato dividenti fondamentali in termini di punti. Irresistibile nel gioco aereo, il bomber livornese è un terminale completo, centravanti di altri tempi per fisicità e potenza, attaccante moderno nell'abilità di far salire la squadra e nella disponibilità a diventare il primo difensore in pressing.

Oggi Leo compie 32 anni: auguri di buon compleanno da parte della famiglia rossoblù!