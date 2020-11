Sottil: "Vittoria di cuore"

25 nov 2020

Gol decisivo allo scadere e assist per il primo vantaggio: Riccardo Sottil si conferma elemento di spessore tecnico e agonistico per questo Cagliari, determinante per il passaggio del turno in Coppa Italia.

GRANDE SODDISFAZIONE

"Siamo felici per questo risultato, lo abbiamo voluto fortemente anche dopo un secondo tempo di sofferenza che ci poteva stare al cospetto di un Hellas Verona forte, compatto e di qualità. Siamo stati bravi a rimanere uniti, soffrendo e credendoci fino alla fine. Vincere è sempre importante, ottenere una qualificazione dà ancora più fiducia verso il futuro e dobbiamo continuare così partita dopo partita, a cominciare dalla sfida contro lo Spezia".

DUE AZIONI TOP

"Sono contento per l'assist ad Alberto Cerri perché si merita soddisfazioni da ragazzo d'oro quale è. Il mio gol è stata una grande gioia. Mi piace giocare su entrambe le fasce, magari più a sinistra col piede invertito, ma poi ovviamente sta al mister decidere cosa sia meglio per me e la squadra".