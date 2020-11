-2 a Cagliari-Hellas

23 nov 2020

Il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini per preparare la gara di Coppa Italia contro l’Hellas Verona, in programma mercoledì alla Sardegna Arena (diretta su Rai Sport, ore 17.30). La seduta di questa mattina è iniziata con due gruppi di lavoro: uno impegnato in esercizi dedicati allo sviluppo della forza, l’altro in esercitazioni specifiche con focus su parte atletica. L’allenamento è proseguito con una sessione di tattica, a seguire calci piazzati.

Simone Pinna ha lavorato parzialmente con la squadra. Personalizzato per Zito Luvumbo e Ragnar Klavan: la ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare sinistra che ha costretto il difensore estone ad abbandonare sabato il terreno di gioco è stata suturata presso la clinica Korian, dove il calciatore ha svolto inoltre ulteriori accertamenti che hanno escluso complicazioni. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club in vista di un graduale reintegro con il gruppo. Terapie per Luca Ceppitelli e Babis Lykogiannis. Lavoro individuale per Nahitan Nandez: il centrocampista uruguaiano ha effettuato un nuovo tampone che ha dato ancora esito negativo al Covid-19. Il calciatore continuerà quindi a sottoporsi ai test sanitari come previsto dal protocollo.

La squadra riscenderà in campo ad Asseminello domani pomeriggio.