Domenica di lavoro

22 nov 2020

Rientrato nella notte da Torino, il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Per i ragazzi di mister Di Francesco è già tempo di pensare ai prossimi impegni: i rossoblù saranno di scena alla Sardegna Arena mercoledì 25 novembre contro l’Hellas Verona, gara del quarto turno di Coppa Italia in programma alle 17.30; poi domenica 29 sarà Cagliari-Spezia, match della nona giornata del campionato di Serie A (ore 18.00).

Oggi due i gruppi di lavoro ad Asseminello: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera hanno svolto un allenamento defaticante; il resto della squadra si è dedicato a delle esercitazioni di attivazione, lavoro metabolico e partitelle. Si è regolarmente allenato con i compagni Paolo Faragò, personalizzato per Zito Luvumbo e Simone Pinna. Terapie per Luca Ceppitelli e Babis Lykogiannis. Ancora out Nahitan Nandez, fuori dai convocati della trasferta di Torino in via precauzionale, è rimasto a riposo Ragnar Klavan, uscito dal campo ieri per una ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare sinistra.

Domani il Cagliari si allenerà nuovamente al mattino.