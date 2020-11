Di Francesco: “Dobbiamo essere più continui”

22 nov 2020

Il match contro la Juventus è stato deciso dalla doppietta di Ronaldo nella seconda parte del primo tempo, dopo un inizio coraggioso da parte del Cagliari. Il mister Eusebio Di Francesco commenta: “Avevamo cercato di preparare la partita in un certo modo, volevo che fossimo più alti e aggressivi, ma la qualità della Juventus ha avuto la meglio. Non intendevamo essere rinunciatari, ho iniziato con la difesa a tre anche in considerazione delle caratteristiche dei giocatori a disposizione, però allo stesso tempo ho tenuto tre attaccanti. Siamo stati timidi in alcuni frangenti, in altri siamo usciti fuori bene. Abbiamo forse perso il pallone con troppa facilità, è mancata un po' di qualità, ma non dimentichiamo il valore dell'avversario. Ci abbiamo provato, nonostante mancassero elementi importanti, a cui non puoi rinunciare contro una squadra fortissima come la Juventus”.

BENE LA DIFESA

“La linea difensiva ha lavorato bene, con un buon impatto, ha tolto gli spazi agli attaccanti juventini. Ho visto squadre venire qui a difendersi e portare via un risultato positivo: questo modo di giocare non fa parte dei nostri principi. Poi chiaramente il palleggio della Juventus ci ha costretto a rimanere bassi, specie nella seconda parte del primo tempo. Nella ripresa abbiamo recuperato il pallone stando più alti, ma la Juventus si faceva pericolosa quando si sottraeva alla nostra pressione, paradossalmente ha creato più occasioni da gol nel secondo tempo che nel primo. Noi avremmo dovuto essere più creativi e determinati negli ultimi 25-30 metri, a volte abbiamo sbagliato qualche scelta. Non è un passo indietro, ma quando hai di fronte un avversario superiore tecnicamente bisogna correre un po' di più, in questo avremmo dovuto essere più continui”.

CALENDARI INTASATI

“La difficoltà maggiore è preparare una partita di questo tipo con giocatori che arrivano all'ultimo. Avevamo fuori per impegni con le varie nazionali tredici elementi, alcuni li ho visti giovedì, altri venerdì. Ci fa piacere che i nostri vadano in Nazionale, ma sarebbe meglio forse giocare solo due partite, non tre, in modo da avere i giocatori a disposizione un po' prima. Senza dimenticare che questo è un periodo particolare, col Covid dietro l'angolo”.

ADESSO L'HELLAS IN COPPA

“Per la partita di Coppa di mercoledì cambierò qualche giocatore, è inevitabile, dato che molti sono reduci dalle fatiche con le Nazionali e hanno nelle gambe più partite consecutive. Non sarà un turn-over completo come contro la Cremonese: la Coppa per noi è importantissima, ma lo è anche il campionato. Farò le mie valutazioni al momento di scegliere la formazione”.