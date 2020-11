Carta: “Puntiamo sui giovani”

21 nov 2020

+ -

Il Direttore sportivo rossoblù Pierluigi Carta è stato intervistato da DAZN poco prima dell'inizio della gara contro la Juventus. Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo è sempre stato di andare a giocarcela su tutti i campi. Ci manca un giocatore come Nandez, un elemento dal peso specifico molto alto per noi: ci siamo sentiti di doverlo fermare per un senso morale, anche se non eravamo costretti dal protocollo. Credo si dovrebbe trovare un equilibrio tra impegni delle nazionali e calendario dei club, i giocatori tornano dall'estero troppo a ridosso delle partite di campionato”.

IL CAGLIARI DEI GIOVANI

“Ad inizio stagione ci siamo prefissi di cominciare un percorso basato sui giovani, pensiamo che a lungo termine questa filosofia possa portare buoni frutti. Chiaramente il progetto ha senso soltanto se c'è piena unità di intenti con l'allenatore, il binomio tecnico-società è fondamentale. I giovani possono dare gioie e dolori, per lavorare con loro occorre avere equilibrio, supportarli quotidianamente. Abbiamo ragazzi di valore, penso a Zappa, Sottil, Caligara, Walukiewicz e altri giocatori che quando chiamati in causa hanno fatto bene e bisogna aspettare nel loro percorso di crescita”.