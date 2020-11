Condividi

21 nov 2020

Juventus-Cagliari, numeri e curiosità

Appuntamento alle 20.45 allo Juventus Stadium per i rossoblù, che vogliono riprendere la scia positiva (3 vittorie nelle ultime 4 gare, tante quanto nelle precedenti 27) interrotta dalla sosta e dare seguito al successo casalingo contro la Sampdoria. Di fronte ci sono i campioni delle ultime nove stagioni. I PRECEDENTI

L'ultimo confronto è dello scorso luglio, quando il Cagliari vinse 2-0 alla Sardegna Arena con i gol di Gagliano (primo in Serie A alla seconda presenza del giovane del vivaio) e Simeone. Nelle precedenti 18 sfide i sardi non avevano mai vinto (solo 3 pareggi), e la Juventus (40 vittorie) in Serie A è il secondo avversario più tosto per il Cagliari, dietro solo al Milan (42 successi). A Torino la Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite, subendo un solo gol e segnandone sempre almeno tre. L'ultimo successo è del gennaio 2009, la clamorosa impresa (3-2) firmata Biondini, Jeda e Matri nella prima stagione con Massimiliano Allegri sulla panchina rossoblù.



CAGLIARI PROLIFICO

Sono 14 i gol segnati dal Cagliari in 7 partite, è il miglior risultato dal 1970-71. L'ultima volta in cui si è arrivati a 15 gol in 8 gare di campionato risale al 1998-99. SI USA LA TESTA

Solo l'Inter (quattro) ha segnato più gol di testa del Cagliari (tre) in questo campionato. Inoltre Cagliari e Juventus sono, con il Napoli, due delle tre squadre che non hanno ancora subito gol di testa in questocampionato. OCCHIO FUORI AREA

Il Cagliari è la squadra che ha subito più gol da fuori area in questo campionato (sei) - la Juventus non ha ancora incassatoreti dalla distanza.



IL GUARDIANO

Alessio Cragno ha all'attivo 103 parate, frutto della sua straordinaria bravura e del fatto che nei Top-5 campionati europei il Cagliari la squadra con più tiri subiti nello specchio (171) nell'anno solare 2020. SPAURACCHIO CR7

Con 6 gol nelle prime 4 presenze nel campionato in corso, Cristiano Ronaldo è entrato di prepotenza anche in questa stagione. Conta 27 reti in campionato nel 2020, nessuno come lui nei Top-5 campionati europei. Ha segnato l'unica tripletta in Serie A al Cagliari nel gennaio scorso. CUADRADO E BERNARDESCHI CON L'ACQUOLINA

Occhio al colombiano e al toscano: il primo ha segnato 4 reti ai rossoblù, il secondo tre, inclusa la prima doppietta in Serie A della sua carriera (ottobre 2016 con la Fiorentina). JUVE, MAI COSI IN BASSO

La Juventus disputerà il match dell’ottava giornata iniziando il turno fuori dalla prime due posizioni della classifica per la prima volta dalla stagione 2015/16, quando si trovava al 12º posto ad inizio giornata.

Tutto su Juventus-Cagliari

Clicca qui per scaricare la cartella stampa completa, a cura di Opta