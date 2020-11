U21, esordio con assist per Zappa

18 nov 2020

Debutto in Under 21 per Gabriele Zappa nella sfida di Pisa contro la Svezia che ha chiuso il programma delle qualificazioni alla fase a gironi del campionato europeo di categoria. In campo anche Riccardo Sottil: 4-1 il risultato finale a favore degli azzurrini.

Il Ct Nicolato ha schierato Zappa come esterno di centrocampo nel 3-5-2. Gabriele ha ripagato la fiducia con un’ottima prova, attenta e disciplinata sul piano tattico. Ha accompagnato in modo costante l’azione con le sue discese sull’out di destra concluse con traversoni forti e tagliati. Al 68’ suo l’assist per il quarto gol firmato da Scamacca, una verticalizzazione precisa a premiare il taglio centrale dell’attaccante del Genoa. La presenza in fase offensiva lo ha portato ad avere a sua volta delle buone chances per segnare: come quando al 15’ della ripresa, messo in azione da Melegoni dopo una serie di passaggi veloci, ha concluso da buona posizione sfiorando il palo.

A metà ripresa spazio per Riccardo Sottil, all’undicesima presenza con l’Under: l’esterno rossoblù, titolare indiscusso nel nuovo corso azzurro, ha rilevato Scamacca al 70’ e si è distinto con un paio di interessanti progressioni palla al piede. In una delle ultime azioni della gara, in una ripartenza condotta in superiorità numerica, servito da Bellanova ha calciato col destro di prima intenzione andando vicino al gol.