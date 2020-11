Nazionali, in campo Godin, Nandez e Rog

18 nov 2020

Uruguay-Brasile e Croazia-Portogallo hanno visto impegnati tre giocatori rossoblù: Diego Godin, Nahitan Nandez e Marko Rog.

90’ PER GODIN E NANDEZ

Diego Godin e Naihtan Nandez in campo per tutta la partita nell’Uruguay che ha perso 2-0 al Centenario di Montevideo contro il Brasile, in un match per le qualificazioni a Qatar 2022.

Dopo questo risultato, la Celeste rimane con 6 punti nella classifica del girone unico delle eliminatorie sud americane, capeggiata proprio dal Brasile a quota 12.

Il prossimo impegno per la squadra diretta da Oscar Washington Tabarez è fissato per il 25 marzo 2021, sul campo dell'Argentina.

ROG TITOLARE NELLA CROAZIA

La Croazia rimane nella Lega A della Nations League, nonostante la sconfitta casalinga, 3-2, contro il Portogallo a Spalato. Per l'occasione, Marko Rog è stato schierato titolare nel trio di centrocampo composto anche da Modric e Kovacic. Al 51' il giocatore rossoblù è stato espulso per doppia ammonizione dell'arbitro inglese Oliver.