Focus su forza e tecnica

17 nov 2020

+ -

Mattinata di lavoro al Centro sportivo di Assemini dove il Cagliari si è ritrovato per svolgere una nuova seduta di allenamento. La sessione è iniziata con degli esercizi di attivazione e dei lavori specifici sulla forza. Focus su tecnica e precisione: serie di esercitazioni per andare al tiro in porta. Per chiudere partitella a campo ridotto. In gruppo oggi anche Andrea Carboni, rientrato alla base dopo lo stage con l'Under 21 “B” a Tirrenia, mentre Gabriele Zappa è stato chiamato dal Ct Nicolato per la gara tra l’Italia U21 e i pari età della Svezia (tra i convocati anche Riccardo Sottil).

Lavori personalizzati per Paolo Faragò, Zito Luvumbo, Simone Pinna e Alessandro Tripaldelli. Ha proseguito le terapie Luca Ceppitelli. Dalle Nazionali: Babis Lykogiannis, impegnato con la Grecia, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al polpaccio sinistro. Il calciatore ritornerà in Sardegna nella giornata di domani e verrà quindi rivaluto dallo staff medico del Club.

La preparazione alla gara di sabato contro la Juventus proseguirà domani, i rossoblù si alleneranno al pomeriggio.