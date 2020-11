La ripresa degli allenamenti

16 nov 2020

I rossoblù di mister Di Francesco hanno ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista della gara di sabato conto la Juventus (Allianz Stadium, ore 20.45). Assenti i calciatori ancora impegnati con le rispettive Nazionali, ad Asseminello la seduta di oggi è iniziata con un’attivazione tecnica svolta in campo. A seguire lavoro metabolico a blocchi e serie di partitelle. In chiusura lavori tecnici individuali.

Paolo Faragò ha svolto oggi un allenamento personalizzato, hanno proseguito la propria tabella di lavoro Zito Luvumbo e Simone Pinna. Terapie per Luca Ceppitelli e Alessandro Tripaldelli.

Una nuova seduta è in programma domani mattina.