Rossoblù in Nazionale

15 nov 2020

+ -

Si è chiuso il weekend di calcio internazionale. In campo i rossoblù Riccardo Sottil e Marko Rog.

SOTTIL, QUALIFICAZIONE CON L'UNDER 21

45' per Riccardo Sottil con la maglia dell'Under 21, nella vittoria per 4-0 sul Lussemburgo a Differdange che vale per gli Azzurrini l'accesso alla fase a gironi dei campionati europei di categoria, in programma l'anno prossimo in Slovenia e Ungheria.

Dopo il primo tempo, Riccardo, alla decima presenza in Under 21, ha lasciato il posto a Pinamonti.

Mercoledì l'Italia chiuderà gli impegni di qualificazione a Pisa contro la Svezia, in un match ormai ininfluente ai fini della classifica.

ROG IN CAMPO CON LA CROAZIA

Marko Rog ha giocato con la maglia della Nazionale croata, nella gara di Nations League contro la Svezia a Stoccolma. I padroni di casa si sono imposti 2-1, Rog ha fatto il suo ingresso in campo al 77' rilevando Kovacic e ha trovato il modo di farsi pericoloso nel finale con una conclusione dalla lunga distanza neutralizzata dall'ex portiere rossoblù Robin Olsen.

La Croazia tornerà in campo mercoledì a Spalato contro il Portogallo, sempre per il girone di Nations League.