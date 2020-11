Godin e Nandez ok in Nazionale

13 nov 2020

Diego Godin e Nahitan Nandez protagonisti nella vittoria dell'Uruguay sulla Colombia a Barranquilla, in una partita per le qualificazioni al prossimo campionato del mondo. 3-0 il risultato per la Celeste.

Dopo 5' Nandez ha vestito gli abiti dell'uomo assist: il numero 8 è stato lesto ad approfittare di un appoggio sbagliato di Mina per conquistare palla e servire Cavani per il primo gol dell'Uruguay. Passaggio vincente e non solo per Nahitan, autore della solita generosa performance a tutto campo, un lottatore su ogni pallone, irresistibile nelle due fasi.

Ottima anche la prestazione di Diego Godin, che ha diretto da par suo la retroguardia uruguayana. Sempre tempestivo e perentorio negli interventi difensivi, il capitano ha salvato un gol fatto nel primo tempo, quando ha prima respinto sulla linea di porta una deviazione involontaria di Torreira e poi è stato pronto ad evitare la ribattuta in rete da due passi di Mojica. I due rossoblù sono rimasti in campo per tutti i 90'.

Tre punti preziosi per l'Uruguay di Oscar Washington Tabarez (alla centesima vittoria da CT della Nazionale) sulla strada di Qatar 2022: la Celeste arriva a 6 punti in classifica, superando proprio la Colombia, ferma a 4.

Martedì sera, nella prossima gara delle qualificazioni Mondiali, l'Uruguay sarà impegnata in un classico del calcio sud americano: al Centenario di Montevideo affronterà il Brasile.