U21, buona prova di Sottil

12 nov 2020

+ -

Già determinate nella vittoria contro l’Irlanda del mese scorso (gol e assist), Riccardo Sottil ha messo lo zampino anche nel nuovo successo (2-1) della Under 21 azzurra in casa dell’Islanda, per le qualificazioni al campionato europeo di categoria.

Entrambi i gol dell’Italia sono scaturiti da due iniziative del rossoblù: al 35’ Riccardo ha concluso un affondo sulla sinistra con un cross basso e teso ribattuto da un difensore islandese e ripreso da Pobega con un preciso tiro nell’angolo alto; all’88’ sempre dal versante mancino, ha servito lateralmente il centrocampista dello Spezia, che ha battuto il portiere islandese con una conclusione dalla distanza.

Sottil, schierato da seconda punta al fianco di Scamacca nel 3-5-2 disegnato da Nicolato, si è mosso con vivacità lungo tutto il fronte d’attacco L’Italia Under 21, in testa al girone a quota 19, domenica è attesa dal match contro il Lussemburgo e potrebbe addirittura festeggiare in anticipo la qualificazione.