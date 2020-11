Doppia seduta di allenamento

12 nov 2020

Prosegue il lavoro dei rossoblù nella settimana di sosta del campionato: senza i calciatori convocati con le rispettive Nazionali (qui i risultati di ieri), la squadra si è allenata oggi al Centro sportivo di Assemini, impegnata in una doppia seduta.

La sessione del mattino è iniziata con un lavoro sulla forza accompagnato da esercitazioni a secco dedicate a sprint e cambi di direzione. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione tecnica a torelli, il gruppo si concentrato su sviluppi e combinazioni per andare al tiro in porta. In chiusura serie di partitelle. Tabella di lavoro personalizzata per Zito Luvumbo e Simone Pinna; terapie per Paolo Faragò, Alessandro Tripaldelli e Luca Ceppitelli, quest’ultimo per un fastidio muscolare alla coscia sinistra.

Il programma di domani prevede una seduta di allenamento al mattino.