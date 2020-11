Nazionali, quattro rossoblù in campo

11 nov 2020

Quattro calciatori rossoblù sono stati impegnati oggi con le rispettive squadre nazionali: serata di amichevoli, in campo Lykogiannis, Marin, Rog e Walukiewicz.

VINCE LA GRECIA DI LYKO

Babis Lykogiannis è stato impiegato nei secondi 45' nel match Grecia-Cipro giocato ad Atene e terminato con la vittoria dei greci, 2-1. Lyko è subentrato dopo l'intervallo al compagno Tsimikas, collezionando la sesta presenza in Nazionale.

MARIN, GOL E FASCIA DA CAPITANO CON LA ROMANIA

Nel 5-3 della Romania sulla Bielorussia a Ploesti, c'è anche la firma di Razvan Marin. Il regista del Cagliari è andato in gol su rigore, siglando la rete del temporaneo 2-0. Per Marin, sceso in campo con la fascia da capitano e rimasto in campo sino al 70', è la seconda marcatura con la Romania.

NOVANTA MINUTI PER ROG NELLA CROAZIA

Ha giocato tutta la partita Marko Rog, schierato come laterale destro di centrocampo dal tecnico croato Dalic, nello scoppiettante 3-3 di Istanbul contro la Turchia. Rog colleziona la presenza numero 19 con la maglia a scacchi bianchi e rossi.

WALU AL CENTRO DELLA DIFESA POLACCA

Novanta minuti per Sebastian Walukiewicz, di scena con la Polonia contro l'Ucraina a Chorzow (2-0 il risultato a favore dei padroni di casa). Una conferma della fiducia riposta in lui dal CT Brzeczek; ora la Polonia è attesa dal match di domenica contro l'Italia a Reggio Emilia, probabilmente decisiva per le sorti del girone di Nations League.

