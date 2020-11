Buon compleanno, Adam!

11 nov 2020

I giocatori come lui ormai sono rari: fantasiosi, estrosi, veloci, abili a saltare l'uomo e a mettere al centro palloni invitanti per gli attacchi o convergere per poi andare direttamente alla conclusione. Adam Ounas è così: la fascia, destra o sinistra poco importa, è il suo territorio di caccia; parte largo per fornire alla squadra il suo contributo di assist e gol.

Al Cagliari, primo algerino a vestire la maglia rossoblù, ha già mostrato alcuni lampi del suo repertorio e non potrà che crescere, migliorata via via la condizione fisica e trovata una continuità di rendimento.

Oggi Adam compie 24 anni: buon compleanno da tutto il Cagliari Calcio!