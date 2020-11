La ripresa degli allenamenti

10 nov 2020

Archiviata la vittoria contro la Sampdoria, è iniziata per i rossoblù una nuova settimana di lavoro al Centro sportivo di Assemini. Senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio per una seduta di tecnica, atletica e tattica.

Agli ordini di mister Di Francesco e del suo staff, i calciatori hanno svolto inizialmente degli esercizi di attivazione e un lavoro metabolico. L’allenamento è continuato con una serie di partite a tema, per concludersi con una partita a campo ridotto. Lavoro personalizzato in campo per Zito Luvumbo e Simone Pinna; terapie per Paolo Faragò.

Domani è in programma una doppia seduta.