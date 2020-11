Convocazioni in Nazionale

08 nov 2020

Sono dodici i calciatori rossoblù convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni che nei prossimi giorni le vedranno impegnate tra gare ufficiali (Nations League, qualificazioni a Mondiali ed Europei) e amichevoli.

Viaggio in Sudamerica per Nahitan Nandez e Diego Godìn, che affronteranno due importanti sfide di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 per l'Uruguay, in Colombia e in casa contro il Brasile. La Romania di Razvan Marin affronterà prima l'amichevole contro la Bielorussia, quindi il doppio impegno di Nations League in Norvegia e Irlanda del Nord.

Un'amichevole e due sfide di Nations League in rapida successione anche per la Croazia di Marko Rog (in Turchia, in Svezia e in casa contro il Portogallo), la Polonia di Sebastian Walukiewicz (in casa contro l'Ucraina, in Italia e in casa contro l'Olanda), la Grecia di Charalampos Lykogiannis (in casa contro Cipro, in Moldavia e in casa contro la Slovenia) e l'Italia, nella quale il Commissario Tecnico Roberto Mancini sceglie ancora Alessio Cragno tra i portieri per le gare contro Estonia e Polonia e la trasferta in Bosnia.

Completano il plotone Adam Ounas, in campo nel doppio match della sua Algeria contro lo Zimbabwe, e gli "Azzurrini" Riccardo Sottil (Under 21 "A" nelle qualificazioni europee in Islanda, Lussemburgo e contro la Svezia), Andrea Carboni, Alessandro Tripaldelli e Gabriele Zappa, nello stage dell'Under 21 "B" a Tirrenia dal 9 al 16 novembre.

Di seguito l'elenco completo dei giocatori del Cagliari impegnati con le rispettive Nazionali e il calendario dei match in programma.

Diego Godìn e Nahitan Nández (Uruguay)

Colombia-Uruguay, 13/11/2020 ore 3.30 (ora italiana)

Qualificazioni Mondiali | Barranquilla

Uruguay-Brasile, 17/11/2020 ore 00.00 (ora italiana)

Qualificazioni Mondiali | Montevideo

Alessio Cragno (Italia)

Italia-Estonia, 12/11/2020 ore 20.45

Amichevole | Firenze

Italia-Polonia, 15/11/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Reggio Emilia

Bosnia-Italia, 18/11/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Sarajevo

Răzvan Marin (Romania)

Romania-Bielorussia, 11/11/2020 ore 18

Amichevole | Ploiesti

Romania-Norvegia, 15/11/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Bucarest

Irlanda del Nord-Romania, 18/11/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Belfast

Marko Rog (Croazia)

Turchia-Croazia, 11/11/2020 ore 18.45

Amichevole | Istanbul

Svezia-Croazia, 14/11/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Stoccolma

Croazia-Portogallo, 17/11/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Spalato

Sebastian Walukiewicz (Polonia)

Polonia-Ucraina, 11/11/2020 ore 20.45

Amichevole | Chorzow

Italia-Polonia, 15/11/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Reggio Emilia

Polonia-Olanda, 18/11/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Chorzow

Charalampos Lykogiannis (Grecia)

Grecia-Cipro, 11/11/2020 ore 15.45

Amichevole | Atene

Moldavia-Grecia, 15/11/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Chisinau

Grecia-Slovenia, 18/11/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Atene

Adam Ounas (Algeria)

Algeria-Zimbabwe, 12/11/2020 ore 20

Qualificazioni Coppa d'Africa 2022 | Algeri

Zimbabwe-Algeria, 16/11/2020 ore 13 (ora italiana)

Qualificazioni Coppa d'Africa 2022 | Harare

Riccardo Sottil (Italia Under 21 "A")

Islanda U21-Italia U21, 12/11/2020 ore 14.15

Qualificazioni Europei U21 | Reykjavik

Lussemburgo U21-Italia U21, 15/11/2020 ore 17.30

Qualificazioni Europei U21 | Differdange

Italia U21-Svezia U21, 18/11/2020 ore 17.30

Qualificazioni Europei U21 | Pisa

Alessandro Tripaldelli, Andrea Carboni, Gabriele Zappa

Stage Italia Under 21 "B" a Tirrenia dal 9 al 16 novembre