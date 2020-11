Ounas: "Tre punti pesanti"

07 nov 2020

Prima da titolare e vittoria per Adam Ounas, che gioisce per i tre punti del Cagliari e una chimica tra sé e la squadra sempre più forti.

VITTORIA PESANTE

"Sono felice per come abbiamo giocato, con la forza del collettivo per arrivare ad un risultato importante. Abbiamo fatto una buona partita, soffrendo e divertendoci, peccato per non avere trovato il terzo gol e concretizzato tutte le occasioni create. La strada è quella giusta, un segnale importante di oggi è anche il non avere subito reti".

IN CRESCITA

"Sono arrivato a Cagliari dopo un lungo periodo senza partite nelle gambe, penso di essere in crescita e in questo senso mi aiuta molto il rapporto instaurato dentro e fuori dal campo con i compagni".

VOGLIA DI STARE IN ALTO

"La consapevolezza nei nostri mezzi aumenta, il nostro obiettivo è giocare bene e ottenere più risultati possibili, cercando di rimanere in alto in classifica attraverso il gioco e il lavoro della squadra".

ATTACCO RICCO

"Sta al mister decidere chi gioca, noi tutti lavoriamo giorno per giorno per farci trovare pronti e migliorare l'intesa reciproca. In campo si vede che ci troviamo bene, indipendentemente da chi parta titolare o subentri a gara in corso. Ora la Juve? Prima ci sono le Nazionali, pensiamo un giorno alla volta, a tornare al meglio dalla sosta del campionato e affrontare nel migliore dei modi un avversario così quotato e stimolante".