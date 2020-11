Giulini: “Buon compleanno, Gigi”

07 nov 2020

Il Presidente rossoblù Tommaso Giulini ha rilasciato un’intervista a Sky Sport poco prima del match contro la Sampdoria. Per prima cosa il Presidente ha voluto rivolgere gli auguri di buon compleanno a Gigi Riva: “Ne approfitto anche pubblicamente per invitarlo allo stadio per vedere una nostra partita, soprattutto ora che purtroppo gli stadi sono chiusi, non è facile andare avanti senza tifosi, la squadra ha bisogno di sentire tanto affetto. Spero quindi di rivedere Gigi presto alla Sardegna Arena; intanto tanti affettuosi auguri”.

L'ENTUSIASMO DI DI FRANCESCO

“Siamo molto contenti del lavoro del mister, anche lui pian piano sta conoscendo la nostra realtà, la Sardegna, Cagliari e la famiglia Cagliari. È molto entusiasta, super motivato per costruire qualcosa insieme”.

IL VECCHIO AMICO RANIERI

“Mi fa piacere rivederlo oggi, sta facendo un grande lavoro da quando ha preso in mano la Sampdoria. Gli auguro di fare una buona stagione, è partito bene, qui a Cagliari ha lasciato un ottimo ricordo”.

I ROSSOBLÙ E I NAZIONALI

“A Bologna avevamo nove Nazionali, più Zappa e Joao Pedro che a mio parere meriterebbero una chiamata per quel che stanno facendo. Perdere tutti però è complicato e in questo momento di emergenza sanitaria penso che non sia giusto per i club fare correre rischi ai loro tesserati”.