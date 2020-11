Condividi

07 nov 2020

Cagliari-Sampdoria, numeri e curiosità

Appuntamento alle ore 15 di oggi alla Sardegna Arena con Cagliari-Sampdoria, sfida valida per il settimo turno della Serie A 2020-21 e affascinante match sia per la classifica che per il ritorno dell'amato Claudio Ranieri dove ha iniziato e ottenuto grandi successi. I PRECEDENTI

Sono 24 le vittorie del Cagliari con 30 pareggi e 14 successi doriani, i quali sono l'avversario contro il quale i rossoblù hanno conquistato il maggior numero di affermazioni nella massima serie. I tre punti per il Cagliari sono arrivati però solo in due delle ultime 12 sfide di Serie A (5 sconfitte e 5 pareggi) con ben 5 gare senza reti all'attivo. Memorabili alcune sfide tra Cagliari e Sampdoria nella storia dei due club: l'ultima, nel dicembre 2019, fu un 4-3 al cardiopalma con gol di Cerri allo scadere dopo lo svantaggio di due gol (1-3). Ma impossibile non ricordare l'1-0 firmato Melchiorri nel 2016 o il 2-2 (da 0-2) nel 2017, fino all'1-0 all'ultimo istante con gol di Capone nella Serie B 2002-03 sul campo di Tempio Pausania. Tonino Congiu, Mario Brugnera, Gigi Riva ed Emanuele Gattelli sono alcuni, tra gli altri, dei protagonisti di questa sfida densa di aneddoti.



MATCH PROLIFICO

Media gol di 3,7 a partita (26 totali) nelle ultime sette partite tra Cagliari e Sampdoria. CAGLIARI GARIBALDINO

Ben 12 le reti realizzate dal Cagliari di Di Francesco, che solo nel 1968-69 aveva segnato di più (15 gol) a questo punto del campionato di Serie A. I rossoblù hanno inoltre segnato almeno due reti nelle ultime quattro gare di campionato, cosa successa soltanto nel 1968, nel 1970 e nel 2019. PRIMI TEMPI CALDI

Sono 7 i gol all'attivo per Cagliari e Sampdoria nei primi tempi, meno soltanto di Atalanta (12) e Torino (8). Inoltre, nessuno segna come loro di testa, entrambe a quota 3 in questo torneo. POCO POSSESSO

Si sfida le due squadre con la più bassa percentuale di possesso palla in Serie A: 41,5% per il Cagliari, 41,7% per la Sampdoria. MOLTO BERSAGLIATE

Con 117 tiri al passivo, il Cagliari è la squadra che subisce più tiri in porta della Serie A. Segue la Sampdoria con 97.



COPPIA DA RECORD

Giovanni Simeone a quota 5, Joao Pedro a 4: per la terza volta nella storia il Cagliari ha due giocatori con almeno 4 reti all'attivo nelle prime 6 gare. Prima di loro Riva e Domenghini nel 1970-71 e Riva e Boninsegna nel 1968-69. JOAO E CHOLITO LANCIATI

Il brasiliano e l'argentino, in caso di rete alla Sampdoria, eguaglierebbero il Gigi Riva (che il 7 novembre compie 76 anni) del 1968-69, in grado di segnare in 5 delle prime 7 partite stagionali. IL MIGLIOR GOLEADOR BRASILIANO

Con 22 gol, contando anche la passata stagione, Joao Pedro è il miglior marcatore brasiliano nei top-5 campionati europei, davanti a Neymar e Gabriel Jesus (15). JOAO PEDRO A CACCIA DI MATRI

Il numero 10 di Ipatinga vuole segnare per la quinta gara di fila, cosa successa per l'ultima volta a Matri nel dicembre 2009 (7 reti totali). QUOTA 200 PER JOAO PEDRO

La prossima sarà la presenza numero 200 con il Cagliari in tutte le competizioni per Joao Pedro, che ha segnato alla Sampdoria in tre occasioni e tutte in Sardegna.



SIMEONE VUOLE RIPETERE IL POKER

Il Cholito viene da tre gare di fila a segno, insegue il filotto di quattro già registrato nello scorso luglio. La prossima sarà la rete numero 50 in Serie A per Simeone (sinora: 17 col Cagliari, 12 col Genoa, 20 con la Fiorentina). PAVOLETTI, CERRI E L'ACQUOLINA

Il livornese ha già segnato 5 gol (in 7 partite) alla Sampdoria, contro cui firmò una doppietta nel derby genovese del gennaio 2016. Sono 2 le reti firmate in Serie A alla Sampdoria da Alberto Cerri, che nella scorsa stagione punì i doriani anche in Coppa Italia. CANNONIERI DORIANI

Il Cagliari è tra le squadre contro cui Fabio Quagliarella ha segnato almeno 10 gol in Serie A; Gaston Ramirez ha segnato 3 reti al Cagliari in Serie A, come Antonio Candreva, mentre Keita Baldé è a quota 2 contro i rossoblù. SAMPDORIA IN SERIE POSITIVA

Doriani reduci da 3 vittorie e un pareggio (l'ultima partita, il derby), con Claudio Ranieri in panchina non è mai arrivata a cinque partite positive, cosa successa nel dicembre 2018 con Marco Giampaolo alla guida. OCCHIO ALLA SAMP DA TRASFERTA

Ben 6 punti in tre trasferte, le prime stagionali, per i blucerchiati, che provano ad eguagliare le stagioni 1993-94 e 2004-05 quando ottennero tre vittorie nelle prime quattro trasferte del campionato. Inoltre, in caso di vittoria, la Samp vincerebbe tre gare fuori casa in fila per la prima volta da marzo 2008. GLI ALLENATORI

Indimenticato ed indimenticabile ex, Claudio Ranieri ha riportato il Cagliari dalla Serie C alla Serie A tra il 1988 e il 1991. Sarà la prima sfida tra lui ed Eusebio Di Francesco, rilevato proprio da Ranieri alla guida della Roma nel marzo 2019 e alla Sampdoria nell'ottobre 2019. Il Cagliari è la squadra contro cui Ranieri ha vinto più partite in Serie A (12, con 4 pareggi e 5 sconfitte), Di Francesco ha un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte contro la Sampdoria. 

