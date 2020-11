Verso Cagliari-Samp

04 nov 2020

Il Cagliari al lavoro al Centro sportivo di Assemini per preparare la sfida di sabato alla Sardegna Arena contro la Sampdoria: i rossoblù si sono allenati questo pomeriggio.

Dopo l’analisi video, il gruppo è sceso in campo per svolgere prima un’attivazione tecnica; la seconda parte della seduta è stata dedicata a delle esercitazioni tattiche in vista della gara. Hanno proseguito le terapie per il recupero dai rispettivi infortuni Zito Luvumbo e Simone Pinna.

La squadra si allenerà nuovamente ad Asseminello domani mattina.