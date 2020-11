Inizia la settimana di Cagliari-Sampdoria

02 nov 2020

Rossoblù in campo per iniziare a preparare la nuova sfida di campionato: sabato 7 novembre alla Sardegna Arena (ore 15) il Cagliari ospiterà la Sampdoria. Questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini due gruppi di lavoro: i calciatori più impiegati nella gara di sabato sera hanno svolto una seduta defaticante. Per gli altri l’allenamento è iniziato con blocchi di lavori metabolico a secco; a seguire giochi di posizione e serie di partitelle a campo ridotto.

Luca Ceppitelli e Alessandro Tripaldelli si sono allenamenti regolarmente con la squadra; hanno continuato le terapie Zito Luvumbo e Simone Pinna.

Domani ad Asseminello si terrà una doppia seduta di lavoro.