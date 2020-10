Di Francesco: “Concesso troppo, dobbiamo migliorare”

01 nov 2020

Sconfitta amara per il Cagliari a Bologna, come riconosce il tecnico Eusebio Di Francesco: “Brucia tanto. Dobbiamo essere più bravi a difenderci in determinate situazioni. Abbiamo concesso al Bologna di andare alla conclusione con troppa facilità e sappiamo che loro dispongono di ottimi tiratori dalla distanza. In attacco siamo stati bravi, creando diverse situazioni da gol con qualità, come quella del primo gol ma anche dopo aver subito il ritorno del Bologna, la squadra ha sviluppato occasioni interessanti”.

CONTINUITA' NEL LAVORO

“Ci vuole maggiore attenzione in fase difensiva Il discorso si lega a tutta la squadra, specie negli ultimi trenta metri. Voglio vedere più determinazione, rabbia nell'andare a difendere. Si può perdere dopo essere andati due volte in vantaggio, ma prendere gol così sta capitando un po' troppo spesso: per migliorare conosco solo una ricetta, il lavoro, dobbiamo dare continuità a ciò che facciamo. In avanti abbiamo iniziato a fare vedere buone dinamiche in avanti, sotto questo aspetto la squadra sta facendo buoni progressi, mi piace come palleggiamo e manovriamo, anche se oggi forse avremmo potuto sfruttare meglio certe ripartenze nel primo tempo dopo aver rubato palla. La crescita passa anche attraverso queste prestazioni”.

LE MOSSE DALLA PANCHINA

“Ounas e Pavoletti ci hanno dato più freschezza, Leo è andato subito vicino al gol. Ho provato la carta del doppio centravanti, inserendo Cerri al fianco di Leo negli ultimi cinque minuti perché il Bologna si era abbassato, non riusciva più a ripartire, andavamo spesso sul fondo per mettere in mezzo cross interessanti, Joao si stava muovendo bene tra le linee e volevo maggior presenza dentro l'area. Dovevamo far meglio in fase conclusiva per tutte le occasioni create. Simeone lo vedevo meno brillante del solito, aveva anche preso una botta nel primo tempo”.