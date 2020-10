Bologna-Cagliari, numeri e curiosità

31 ott 2020

JOAO CALDISSIMO Fresco di secondo posto nella classifica all time dei marcatori in Serie A, Joao Pedro ha segnato quattro reti al Bologna (vittima preferita con l'Udinese) e cerca il poker di giornate consecutive in gol, che manca da dicembre. La prossima sarà inoltre la presenza numero 150 in Serie A del fantasista di Ipatinga, quasi tutte con il Cagliari (una è col Palermo) dove milita dall'estate 2014. 

SQUADRE AGGRESSIVE Nessuno come il Cagliari per recuperi offensivi (34), nessuno come il Bologna per tiri effettuati dopo recuperi offensivi (9).



SIMEONE NON VUOLE FERMARSI

Il Cholito ha segnato al Bologna in entrambe le ultime sfide, e firmò al "Dall'Ara" il primo gol in trasferta della sua carriera in Serie A, nell'ottobre 2016 in maglia genoana. Sono quattro le reti di Simeone nelle prime cinque giornate, solo Pinilla (stagione 2011-12) riuscì a segnarne almeno cinque nelle sue prime sei gare in Serie A con la maglia del Cagliari.

LYKO CECCHINO

Solo Charalampos Lykogiannis e Mehdi Bourabia (Sassuolo, proprio al Cagliari) hanno sin qui segnato su punizione diretta nel campionato di Serie A.

CRAGNO PARATUTTO

Tra i portieri che hanno disputato almeno due match nel 2020/21, Alessio Cragno è quello che vanta la media di parate a partita più alta (5.4) nei cinque maggiori campionati europei.

GLI ALLENATORI

Tre vittorie a testa con tre pareggi il bilancio delle sfide tra Sinisa Mihajlovic ed Eusebio Di Francesco in Serie A. Sinisa Mihajlovic ha perso soltanto due delle 13 partite da allenatore contro il Cagliari in Serie A (8V, 3N): entrambe alla guidadel Bologna (marzo 2009 e ottobre 2019). Eusebio Di Francesco è rimasto imbattuto in otto delle 11 sfide da allenatore contro il Bologna in Serie A (5V, 3N).