Cagliari qualificato

28 ott 2020

Il Cagliari supera 1-0 la Cremonese e accede al quarto turno di Coppa Italia. Un gol di Faragò segnato a metà ripresa è stato sufficiente per eliminare una Cremonese in condizione che ha impegnato la squadra rossoblù per buona parte del match. Al di là del risultato, le note confortanti per Di Francesco non mancano, a partire dalle ottime prove di Vicario e Ounas, il portiere esordiente assoluto e il franco-algerino per la prima volta dall’inizio.

GARA SOTTO RITMO

Nel Cagliari, davanti a Vicario, il quartetto di difesa è composto da Faragò, Pisacane, Klavan e Tripaldelli; Oliva e Marin sono il duo di centrocampo, con Ounas, Caligara e Tramoni alle spalle di Pavoletti.

Cremonese insidiosa all’8’: Castagnetti trova un corridoio per Buonaiuto, cross a tagliare l’area, troppo forte per Strizzolo che aveva seguito l’azione.

Primo squillo del Cagliari al 16’, affondo di Ounas con cross per Pavoletti che pressato da un difensore non riesce a girare con forza verso la porta.

La gara si gioca sotto ritmo, i rossoblù fanno girare palla con pazienza davanti una Cremonese bene organizzata che non concede spazi. Vivaci gli esterni, Faragò da una parte e Tripaldelli dall’altra spingono molto e mettono in mezzo buoni palloni. Al 26’ è Caligara a piazzare in area un traversone interessante che non trova compagni,

La Cremonese non sta a guardare: al 29’ insidiosa conclusione da buona posizione di Deli, deviazione di Klavan e pallone in angolo.

OUNAS PERICOLOSO

Al 32’ Ounas in pressing strappa la palla a Terranova e calcia in porta dall’interno dell’area, ribatte Crescenzi. Un minuto dopo angolo di Marin per la testa di Pavoletti, stacco in bello stile del bomber livornese che sorvola la traversa.

Al 36’ cambio forzato per la Cremonese: Fornasier per Terranova.

Al 40’ Cagliari vicinissimo al vantaggio, grande assist filtrante di Ounas per Tramoni, smarcato solo davanti al portiere: il tiro del giocatore corso termina a lato. Risposta dei grigiorossi al 44’, contropiede portato da Strizzolo, apertura per Buonaiuto tiro a cercare di giustezza l’angolo lontano, stupenda la parata di Vicario che si distende sulla sua sinistra e devia oltre il fondo.

ANCORA OUNAS, GRANDE RISPOSTA DEL PORTIERE

La ripresa si apre con un sinistro di Ounas dalla distanza, il tiro è indirizzato all’incrocio, bravissimo il portiere Volpe a volare sulla sua destra e alzare in angolo con la mano di richiamo. Dalla bandierina Marin, Faragò in piena area alza il pallone che assume una traiettoria maligna a scendere, picchia sulla parte alta della traversa e si perde fuori.

VICARIO PROTAGONISTA

Cremonese pericolosissima al 57’. Buonaiuto si libera bene sulla sinistra, cross basso per Ciofani che arriva in corsa, tiro sul quale Vicario si oppone col piede.

Subito dopo triplo cambio per la Cremonese: Gustafson, Nardi e Gaetano al posto di Pinato, Strizzolo e Ciofani.

Sempre gli ospiti vicini al gol al 62’, destro di Nardi che colpisce la base del palo destro della porta di Vicario.

Al 63’ due cambi anche per il Cagliari: Sottil e Joao Pedro per Tramoni e Oliva. Caligara arretra a centrocampo insieme a Marin.

Cremonese nuovamente pericolosa al 64’, Vicario deve intervenire su conclusioni di Valeri e Buonaiuto, Gaetano colpisce ancora il palo.

FARAGO’ LA SBLOCCA

Nel momento migliore della Cremonese passa il Cagliari: è il 69’, Ounas si accentra partendo dalla destra, il tiro è respinto in qualche modo da Volpe, arriva in corsa Faragò che di destro scaraventa in rete.

Al 70’ entrano Lykogiannis e Rog al posto di Tripaldelli e Marin.

La Cremonese non si arrende, Gustafson da buona posizione spedisce sul fondo.

Al 73’ ancora una buona iniziativa di Faragò che penetra in area dalla destra, cross arretrato per Pavoletti, tiro che non inquadra la porta.

Ultimo cambio per la Cremonese al 76’, Celar in campo per Buonaiuto.

Il nuovo entrato ha una buona chance all’80, il suo colpo di testa è centrale, blocca Vicario. Sul ribaltamento di fronte, cross di Faragò, testa di Pavoletti deviata in angolo.

All’84’ dentro Carboni per Pisacane, vittima di crampi.

La Cremonese attacca con generosità sino all’ultimo, ma la difesa del Cagliari, ben registrata, non corre altri pericoli. Invece è Joao Pedro a scaldare le mani di Volpe con una bella botta da fuori area. Dopo 4’ minuti di recupero, l’arbitro Giua fischia la fine. I rossoblù nel quarto turno affronteranno la vincente tra Verona e Venezia.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Vicario, Faragò, Pisacane (84’ Carboni), Klavan, Tripaldelli (70’ Lykogiannis), Oliva (63’ Joao Pedro), Marin (70’ Rog), Ounas, Caligara, Tramoni (63’ Sottil), Pavoletti – A disposizione Aresti, Cragno, Walukiewicz, Zappa, Nandez, Cerri - All.: Di Francesco.

CREMONESE: Volpe, Fiordaliso, Terranova (36’ Fornasier), Crescenzi, Valeri, Deli, Castagnetti, Pinato (58’ Gustafson), Buonaiuto (76’ Celar), Ciofani (58’ Gaetano), Strizzolo (58’ Nardi) – A disposizione De Bono, Zaccagno, Ceravolo, Valzania, Zortea, Girelli, Bia - All.: Bisoli.

ARBITRO: Giua di Olbia.

RETE: 69’ Faragò.

AMMONITI: Ounas, Caligara, Strizzolo (Cr).