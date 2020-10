27 ott 2020

Si è tenuta a Cagliari la presentazione del fumetto “Un viaggio lungo 100 anni”, in edizione speciale e gratuita realizzata in esclusiva per la Fondazione “Carlo Enrico Giulini”. Il lavoro, realizzato nell’ambito delle celebrazioni del Centenario del Club, verrà omaggiato a tutte le scuole della Sardegna che verranno coinvolte nei progetti della Fondazione e a tutti i bambini delle società affiliate alla Cagliari Football Academy.

La presentazione, che rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dal “Centro Culturale Il Lazzaretto”, legate al progetto Rewind finanziato dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Cagliari, si è dunque svolta in un quartiere, quello di Sant’Elia, al centro delle attività della Fondazione “Carlo Enrico Giulini” e dal Cagliari Calcio. Un legame speciale: dalla presenza dello stadio rossoblù fino ad arrivare a RigenerAzione Urbana, progetto sociale del quale la Fondazione è partner co-finanziatore, finalizzato alla rivitalizzazione del quartiere e alla creazione di nuove opportunità culturali, formative e di scambio.

Il fumetto è stato presentato ai bambini davanti anche ad una testimonial speciale come la giovane cantante Luna Melis, grande tifosa del Cagliari che ha partecipato alla stesura di questa edizione scrivendo al suo interno un pezzo dedicato ai ragazzi. Luna ha cantato uno dei suoi pezzi e dedicato un pensiero ai ragazzi, invitandoli a non smettere mai di credere nei propri sogni, anche quando sembrano irrealizzabili ed il cammino risulta lungo e tortuoso.

Moderato da Claudio Zasso, presidente de “La Carovana”, cooperativa sociale capofila del progetto Rigenerazione Urbana a Sant’Elia, l’incontro è stato caratterizzato dai significativi messaggi arrivati dal tavolo e dalla proficua interazione con il pubblico, giovanissimo e curioso. Durante la presentazione si sono così susseguiti gli interventi dell’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Cagliari, Rita Dedola, e di Ilaria Nardi, presidente della Fondazione “Carlo Enrico Giulini” che ha scambiato due chiacchiere a tu per tu con i ragazzi e regalato a tutti i bambini presenti una copia del fumetto.

Ha dichiarato l’Assessore Rita Dedola: “Porto i saluti di tutta l’Amministrazione comunale di Cagliari e ringrazio la Fondazione “Carlo Enrico Giulini”, il Cagliari Calcio e la cooperativa Carovana perché nonostante il momento così complicato per tutti noi, stanno portando avanti diversi progetti nel quartiere a supporto dei cittadini e dei bambini”.

"Con questo volume vogliamo regalare a tanti ragazzi un simbolo del Centenario, una tappa importante della storia del nostro Cagliari che avremo voluto vivere insieme a loro”, ha affermato il presidente della Fondazione Giulini, Ilaria Nardi: “Il periodo critico ce l'ha impedito, ma per noi questo è un modo per stare vicino ai ragazzi nonostante la distanza, sperando di poterli rivedere presto coinvolti nei nostri progetti”.