Hermelin Biliardi nuovo back jersey sponsor

27 ott 2020

Cagliari Calcio ed Hermelin Biliardi annunciano di aver raggiunto un accordo di partnership: il logo della storica azienda italiana, la più antica del settore che dal 1825 costruisce biliardi di prestigio ed è simbolo del made in Italy di lusso, comparirà sul retro delle maglie da gioco ufficiali per le partite della Coppa Italia 2020-21.

Le due società, unite da valori come la forza del lavoro quotidiano, la passione, la cura dei dettagli in tutte le attività nelle quali sono impegnate, esprimono soddisfazione per questo accordo, auspicando che ciò costituisca la base per un rafforzamento futuro della collaborazione.