Verso Cagliari-Cremonese

27 ott 2020

Vigilia di Coppa Italia per il Cagliari che domani scenderà in campo alla Sardegna Arena alle 14.30 contro la Cremonese (gara a porte chiuse come previsto dal Dpcm del 24 ottobre). La squadra si è allenata questa mattina al Centro sportivo di Assemini: dopo un’attivazione tecnica, il gruppo ha svolto un lavoro tattico e a seguire una sessione di calci piazzati a favore e contro.

Dall’infermeria: hanno proseguito nel lavoro personalizzato Luca Ceppitelli e Gaston Pereiro. A riposo Simome Pinna e Zito Luvumbo: l’attaccante angolano si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra.