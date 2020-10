Testa alla Coppa Italia

26 ott 2020

Archiviata la vittoria di ieri contro il Crotone, per i rossoblù di mister Di Francesco è già tempo di pensare al prossimo impegno ufficiale che vedrà la squadra di scena ancora alla Sardegna Arena: mercoledì alle 14.30 sarà Cagliari-Cremonese, gara del terzo turno di Coppa Italia.

Questa mattina al Centro sportivo di Assemini due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impegnati nella partita di ieri hanno svolto una seduta defaticante; per tutti gli altri il programma di allenamento ha previsto inizialmente degli esercizi di attivazione, a seguire una serie di partitelle a campo ridotto e lavoro tattico a campo aperto. Domani mattina si terrà la rifinitura.

Dall’infermeria: lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli e Gaston Pereiro; Simone Pinna ha continuato le terapie. A riposo Zito Luvumbo per via di un fastidio muscolare alla coscia sinistra.