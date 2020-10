Di Francesco: “Tre punti importanti”

25 ott 2020

Un'altra vittoria per il Cagliari, la prima alla Sardegna Arena, che porta i rossoblù a quota 7 in classifica. Al di là del risultato, tante le note positive per il mister Eusebio Di Francesco: “Innanzitutto la reazione dopo lo svantaggio. A tratti si sono viste ottime giocate preparate in allenamento, la squadra sta migliorando i suoi meccanismi offensivi. Conoscevamo pregi e difetti del Crotone, sapevamo che andando in verticale avremmo avuto più possibilità di chiudere verso la porta. Manca ancora un po' di continuità per quel che stiamo facendo, siamo stati bravi a recuperare palloni quando siamo andati ad aggredire, mentre nella nostra metacampo voglio vedere più compattezza e determinazione. Lavoreremo su questi aspetti, il processo di crescita passa anche attraverso questi dettagli”.

L'ANALISI DELLA GARA

“Eravamo partiti bene, poi è arrivato il loro gol, ma la squadra ha risposto subito in modo ottimo: l'aspetto psicologico nel calcio è fondamentale, i ragazzi sono rimasti sereni. Forse dopo il gol del 2-1 ci siamo abbassati, concedendo troppo al Crotone che infatti ha pareggiato. Siamo immediatamente tornati in vantaggio con un'ottima azione, potevamo gestire meglio la gara in superiorità numerica. In alcune occasioni, sul 3-2, potevamo essere più cinici, sfruttare meglio qualche buona chance per segnare prima il 4-2, che comunque alla fine è arrivato col gol di Joao Pedro”.

IL RENDIMENTO DIFENSIVO

“La linea a quattro può fare meglio, ma io sono legato ad un concetto di difesa di squadra, più che individuale. Anche gli attaccanti devono sacrificarsi di più per proteggere i loro compagni della retroguardia”.

6 PUNTI IN 2 PARTITE

“Sono vittorie importanti. Avere ottenuto 3 punti oggi ci permetterà di lavorare al meglio durante la settimana, accrescere fiducia e autostima, consolidare alcune certezze”.

MERCOLEDI' LA COPPA CONTRO LA CREMONESE

“Metterò in campo giocatori che hanno già giocato e altri che sono stati impiegati meno e si stanno allenando bene. Non intendo sottovalutare l'impegno, ci tengo a passare il turno, sapendo però che ci aspettano due partite ravvicinate”.