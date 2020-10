Condividi

24 ott 2020

+ -

Cagliari-Crotone, numeri e curiosità

Appuntamento alle 12.30 di domenica con Cagliari-Crotone, sfida tra rossoblù che vogliono confermare i risultati positivi dell'ultimo turno. I PRECEDENTI

Sarà la quinta sfida in Serie A, il Cagliari non ha mai perso (3 vittorie e un pareggio), è la serie più lunga di imbattibilità contro una squadra in Serie A. Nei quattro precedenti incroci solo in un'occasione (l'1-0 del settembre 2017, la gara del debutto alla Sardegna Arena decisa da Marco Sau) non è accaduto che entrambe le squadre trovassero il gol. Curiosità: tre gol su quattro alla Sardegna Arena sono arrivati da fuori area, con Di Gennaro, Padoin e Stoian. A Cagliari due vittorie casalinghe: 2-1 nell'ottobre 2016 e 1-0 nel settembre 2017. 



ODORE DI GOL

Nelle ultime tre partite giocate alle 12.30 dalle due squadre sono fioccate le reti: 16 (media di oltre 5 a partita) in quelle del Cagliari, 14 (4.7 di media) in quelle del Crotone EQUILIBRIO A PRANZO

Nelle 25 partite giocate dal Cagliari alle 12.30 il ruolino è di 8 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. Nelle ultime tre sfide interne alle 12.30 sono 2 le vittorie e un pareggio con una media di tre reti realizzate a gara. TABÙ DA SFATARE

Il Cagliari non vince in Serie A contro una neopromossa dall'aprile 2019, 1-0 al Frosinone. Da allora un pareggio e due sconfitte. 



ROSSOBLÙ PROLIFICI

Sono 5 le reti realizzate dal Cagliari nelle ultime due gare, tanti quanti ne erano arrivati nelle precedenti 11 gare disputate in campionato. In caso di un'altra partita con almeno due gol all'attivo, sarebbe tris per la prima volta da novembre-dicembre 2019. IL CAGLIARI USA LA TESTA

Nessuno ha realizzato più gol di testa dei ragazzi di Di Francesco: sono due (Simeone col Sassuolo e Godin con l'Atalanta) come Sampdoria e Spezia. Solo il Benevento (3) ha realizzato più reti del Cagliari (2) su sviluppo da calcio d'angolo. JOAO A SUON DI RECORD

Il brasiliano di Ipatinga ha appena raggiunto Suazo a quota 44 gol in Serie A con il Cagliari (terzo posto assoluto), punta Oliveira (45) e viene da tre gol realizzati nelle sue ultime sfide contro una neopromossa. In questo campionato ha all'attivo due reti consecutive, a Bergamo e Torino. 



SIMEONE SA COME SI FA

Sono già due le maglie con cui Simeone ha segnato al Crotone in carriera: quelle del Genoa e della Fiorentina. Il "Cholito" ha realizzato tre reti nelle prime quattro gare, mai così bene alla partenza del campionato. PAVO, SARÀ LA VOLTA BUONA?

Quando giocava nel Genoa, Leonardo Pavoletti firmò una doppietta alla sua prima partita contro il Crotone. Questa è la sua unica marcatura multipla in carriera contro una neopromossa. CRAGNO SUPER

Il portiere fiorentino ha effettuato 23 parate in questo campionato, almeno 8 in più di ogni altro collega della Serie A. OCCHIO ALL'EX

Luca Cigarini torna da avversario: ha disputato 73 partite in Serie A con la maglia del Cagliari, al quale segnò con la maglia dell'Atalanta nel febbraio 2009). IL RUOLINO DEI MISTER

Di Francesco vanta 3 vittorie e un pareggio contro il Crotone, è la prima sfida tra l'abruzzese e il collega Stroppa. Nel settembre 2012 il Pescara di Stroppa vinse 2-1 contro il Cagliari. PRIMA VOLTA PER L'ARBITRO

Sarà la prima gara del signor Antonio Di Martino con Cagliari e Crotone in Serie A. I calabresi hanno incontrato il fischietto in Serie B (una vittoria e due pareggi). 

Tutto su Cagliari-Crotone

Clicca qui per scaricare la cartella stampa completa, a cura di Opta