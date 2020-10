Allenamento del giovedì

22 ott 2020

+ -

Nuova seduta di allenamento per il Cagliari, in vista della partita di domenica contro il Crotone alla Sardegna Arena per la quinta giornata di campionato.

Dopo l’attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in una serie di esercitazioni tattiche a campo aperto. Infine, partita a campo ridotto.

Dall’infermeria: Diego Godin e Gaston Pereiro hanno continuato col lavoro personalizzato. Sempre a riposo Luca Ceppitelli, Simone Pinna si è sottoposto a terapie.

La preparazione alla gara proseguirà domani pomeriggio con un’altra sessione di allenamento.