21 ott 2020

Il Cagliari continua ad Asseminello la preparazione alla gara contro il Crotone in programma domenica alla Sardegna Arena (biglietti in esaurimento): rossoblù impegnati oggi in una doppia seduta.

Nella sessione di allenamento mattutina, la squadra ha svolto un lavoro basato sulla forza. Successivamente la rosa è stata divisa in due gruppi: i difensori hanno lavorato sulla linea, a seguire esercitazioni di due contro due; per centrocampisti e attaccanti prove di sviluppi offensivi e una serie di partite a tema. Nel pomeriggio, dopo l'attivazione tecnica, il gruppo si è dedicato a delle partite a tema per concludere poi la giornata con una partita finale.

Personalizzato per Diego Godin e Gaston Pereiro. A riposo Luca Ceppitelli, terapie per Simone Pinna.

Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.