Cagliari-Crotone, in vendita i biglietti

20 ott 2020

+ -

Inizia la vendita dei biglietti per Cagliari-Crotone, match della quinta giornata del campionato di Serie A, in programma alla Sardegna Arena domenica 25 ottobre alle ore 12.30. I tagliandi saranno acquistabili nel settore Distinti, al prezzo unico di 10€, da martedì 20 (vai sul sito Ticketone): gli abbonati della stagione 2019-20 avranno una prelazione sino a giovedì 22, con possibilità di usufruire del voucher elettronico (emesso a seguito del rimborso per la stagione scorsa) come metodo di pagamento. Da venerdì 23, in caso di disponibilità di posti, verranno messi in vendita i biglietti restanti.

Secondo quanto disposto dalle normative in vigore, potranno assistere alla gara sino a mille spettatori: sono previsti posti dedicati ad ospitare una rappresentanza di medici, infermieri e operatori sanitari dell’Isola impegnati in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Covid-19, oltre che per le attività corporate e sponsor.

Sarà possibile acquistare un tagliando a persona, esclusivamente online attraverso il sito di Ticketone (clicca qui). Necessario essere in possesso della “Passione Casteddu”. Sono previste le postazioni dedicate ai tifosi diversamente abili che potranno prenotare il loro tagliando fino a venerdì 23 scrivendo una mail all’indirizzo csr@cagliaricalcio.com.



INDICAZIONI PER IL PUBBLICO

Gli spettatori dovranno osservare le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione finalizzate al contenimento dell’emergenza Covid-19, come previsto anche dal regolamento d’uso della Sardegna Arena.

In particolare viene richiesto di:

- Portare con sé, oltre a un documento di identità valido, il biglietto d’ingresso stampato o in formato digitale .pdf, da mostrare ai tornelli attraverso il proprio smartphone. L’autocertificazione viene inoltrata automaticamente al momento dell’acquisto del tagliando e pertanto non verrà richiesta all’ingresso;

- Arrivare allo stadio con congruo anticipo così da facilitare l’accesso allo stadio: i cancelli della Sardegna Arena apriranno alle ore 10.30;

- Indossare sempre la mascherina di protezione a copertura di naso e bocca, anche durante la gara;

- Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea;

- Rispettare il distanziamento di almeno 1 metro tra una persona e l’altra;

- Evitare gli assembramenti;

- Non introdurre striscioni e bandiere se non preventivamente autorizzate dal G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza);

- Seguire le indicazioni degli steward e la segnaletica per arrivare al posto assegnato: andrà occupato esclusivamente quello indicato nel proprio biglietto;

- Uscire dall’impianto dopo le indicazioni degli steward, favorendo un deflusso rapido e regolare.