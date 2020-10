Zappa: "Vittoria di spessore"

18 ott 2020

Autentico motorino sulla destra, Gabriele Zappa ha martellato la fascia e procurato tanti dividendi al Cagliari corsaro a Torino. Il giovane esterno commenta così il successo in terra granata e la prova personale.

VITTORIA E PRESTAZIONE DI LIVELLO

"Siamo stati bravi nel primo tempo, io e Nandez, a muoverci anche senza palla e in modo coordinato per creare superiorità numerica e opportunità. Nella ripresa si è fatta un po' più dura, ci siamo dovuti abbassare perché il Torino premeva per recuperare ma è andata bene. Per noi è una vittoria importante nel nostro percorso di crescita”.

CARRIERA AGLI ALBORI

"Il mio modello? Ho sempre avuto Maicon come punto di riferimento per il ruolo, voglio conquistarmi lo spazio nel Cagliari e dare il massimo delle mie qualità e del mio impegno per questa Società che ha creduto in me dopo la mia prima stagione da professionistica a Pescara, che è stata molto importante".