Joao Pedro: "Grande prestazione"

18 ott 2020

Un gol pesante per la prima vittoria stagionale, il secondo centro consecutivo che stavolta vale oro, il raggiungimento di David Suazo al terzo posto nella classifica dei marcatori rossoblù in Serie A. Joao Pedro, insieme a tutto il gruppo, si gode la grande giornata di Torino.

LA SVOLTA

"Avevamo faticato nelle prime tre gare, contro squadre forti e strutturate. Oggi abbiamo interpretato al meglio la partita, soffrendo quando c'era da farlo e mettendo in campo le nostre qualità in zona offensiva. Siamo felici, dobbiamo continuare così".

UN ALTRO TRAGUARDO

"Fa piacere ottenere certi risultati. Traguardi individuali di questo tipo sono importanti per me, sono orgoglioso per il rapporto che mi lega a questa gente, alla città, ai nostri colori. Prima di tutto c'è sempre ovviamente la squadra, ma intanto mi godo questa statistica".

CAMBIO DI POSIZIONE

"Abbiamo lavorato molto, il mister e io ci siamo confrontati in modo molto proficuo e lui mi ha ricollocato in una posizione più congeniale alle mie caratteristiche. Stiamo andando avanti tutti insieme, con la voglia di toglierci soddisfazioni e di migliorare a livello individuale e collettivo. Vincere oggi dopo un inizio che sapevamo sarebbe stato complicato è una bella iniezione di fiducia".