Di Francesco: “Equilibrio e continuità”

17 ott 2020

Il tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco è fiducioso per la partita di domani a Torino. “Ho visto una squadra che vuole fare una grande prestazione. Sarà il campo a dare la risposta definitiva, ma c'è la volontà di riprenderci quel che è stato lasciato per strada”.

FARE TESORO DEGLI ERRORI

“Domani per noi non inizia un nuovo campionato, è il campionato che continua. Le partite già giocate devono essere per noi un insegnamento. Facciamo tesoro degli errori commessi: nelle prime tre partite ci hanno fatto difetto equilibrio e continuità nella fase offensiva e difensiva. Sotto questo aspetto c’è da progredire, ho visto miglioramenti in allenamento, poi è la partita a dare una risposta decisiva. I granata sono forti e compatti, dobbiamo comunque guardare a noi stessi e pensare a crescere”.

RIPARTIRE DALL'ATTEGGIAMENTO DI BERGAMO

“A Bergamo non sono comunque mancati gli degli aspetti positivi: l'impatto iniziale, i primi 20-25 minuti della ripresa. Questo atteggiamento deve essere tenuto per tutta la partita, ripartiamo da qui”.

LA CONDIZIONE DEI NAZIONALI

“Tutti hanno mostrato disponibilità e voglia di esserci. Mi spiace non aver potuto lavorare con la squadra al completo nelle ultime due settimane, il fatto di potere avere tutti a disposizione negli allenamenti per me è un grande vantaggio. Non dev'essere comunque un alibi, né per me né per la squadra”.

CALENDARIO FITTO

“Ci piace guardare partita per partita, non ha senso affrontare una gara con la testa rivolta a quella successiva. Dobbiamo pensare a fare punti e per questo cercare di fare meglio rispetto a quanto fatto finora”.